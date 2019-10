Bremerhaven

Bremerhaven für Stadtteilsanierung ausgezeichnet

24.10.2019, 20:02 Uhr | dpa

Der Preis Soziale Stadt 2019 geht nach Bremerhaven für die beispielhafte Sanierung eines Problemstadtteils. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem Bremerhavener Wohnungsunternehmen Stäwog am Donnerstagabend in Berlin überreicht. Das Projekt "Gegen den Strom - Soziale Stadt Wulsdorf" in der Nordseestadt setzte sich gegen 30 Mitbewerber in der engeren Wahl durch, wie die Organisatoren mitteilten.

Die Siedlung Wulsdorf-Ringstraße sei vor 20 Jahren ein Brennpunkt mit hoher Arbeitslosigkeit gewesen, erläuterten sie. Die Stäwog riss das Viertel nicht wie gefordert ab, sondern baute es behutsam um. So blieben Bausubstanz wie soziale Strukturen erhalten. Es sei "eine lebenswerte und moderne Gartenstadt entstanden, die heute positiv über die Quartiersgrenzen hinausstrahlt", sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Marco Wanderwitz (CDU).

Der Wettbewerb Preis Soziale Stadt wurde zum zehnten Mal veranstaltet. Er ist eine Initiative der Arbeiterwohlfahrt, des Deutschen Städtetages, des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW, des Deutschen Mieterbundes und des Bundesverbandes für Wohnen und Stadtentwicklung vhw.