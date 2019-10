Magdeburg

Landtag beschäftigt sich mit Finanzierung der Krankenhäuser

25.10.2019, 01:47 Uhr | dpa

Die Finanzierung der Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt ist am heutigen Freitag Thema im Landtag. Die AfD hat eine Aktuelle Debatte beantragt. Die Krankenhäuser kritisieren seit langer Zeit, dass sie aus ihrer Sicht zu wenig Geld für Investitionen bekommen. Die AfD will die Landesregierung auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, um den Investitionsstau zu verringern und die Krankenhauslandschaft im Land zu erhalten.

Die Koalition von CDU, SPD und Grünen verweist in ihrem Alternativantrag auf die Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Vorgaben des Bundes. Den Ländern sei es nur schwer möglich, die notwendigen Investitionen auf den Weg zu bringen. Im Antrag heißt es zudem, die Landesregierung solle prüfen, ob ein kreditfinanziertes Investitionsprogramm aufgelegt werden kann. Zudem solle sich die Regierung auf Bundesebene für die Neuauflage eines Sonderinvestitionsprogramms einsetzen. Im Juni hatte die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt vorgerechnet, allein im Jahr 2017 habe der Investitionsbedarf bei den Kliniken im Land bei rund 169 Millionen Euro gelegen. Das Land habe Pauschalfördermittel in Höhe von etwa 26 Millionen Euro gezahlt. So sei eine Investitionslücke von 143 Millionen Euro entstanden. Sozialministerin Petra Grimm-Benne sagte, es sei unbestritten, dass höhere Investitionen nötig sind. Die Verhandlungen über den Doppelhaushalt 2020/21 laufen derzeit.

Bei den Investitionen geht es sowohl um Großgeräte wie auch um die Sanierung von Gebäuden und Stationen, die Modernisierung von OP-Bereichen, um Aufzüge und Brandschutzmaßnahmen.