Zahl der Hilfeempfänger in Niedersachsen sinkt

25.10.2019, 10:52 Uhr | dpa

Die Zahl der Empfänger sozialer Mindestsicherung in Niedersachsen ist 2018 um 4,4 Prozent auf etwa 714 000 zurückgegangen. Dies entspreche einer Quote von 8,9 Prozent an der Gesamtbevölkerung, berichtete das Statistische Bundesamt am Freitag. Niedersachsen liegt damit im Bundestrend. Deutschlandweit verringerte sich die Zahl der Empfänger um 5,2 Prozent auf rund 7,2 Millionen, was einer Quote von 8,7 Prozent entspricht.

Hauptgrund für die Entwicklung ist nach Angaben der Statistiker die rückläufige Zahl der Asylverfahren und die hohe Zahl abgeschlossener Asylverfahren. Mit einer Quote von 17,4 Prozent (119 000 Menschen) hat Bremen von allen Bundesländern die in Relation meisten Empfänger von Leistungen zur sozialen Mindestsicherung. Die niedrigste Quote (4,6 Prozent) gibt es in Bayern.