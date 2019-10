Bad Herrenalb

Kandidaten in zweiter Runde: 35 Bewerber bei Herrenalb-Wahl

25.10.2019, 12:27 Uhr | dpa

Zwei Wochen vor der nächsten Runde der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb (Kreis Calw) ist die Zahl der Bewerber auf 35 gestiegen. Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, wurden sieben neue Bewerber für die zweite Wahl am 10. November zugelassen. Ein großer Teil der Kandidaten entstammt nach Wissen der Stadt dem Umfeld der Satirepartei Die Partei. Ernsthafte Chancen werden aber nur drei Bewerbern eingeräumt.

Die Satirepartei will mit der rekordverdächtigen Bewerberzahl ein Zeichen dagegen setzen, dass Kandidaten für kommunale Ämter oft nicht von dort kommen. Die Gemeinde betrachtet den Rummel gelassen. Mehr Kandidaten bedeuten zwar mehr Aufwand. Doch, so ein Stadtsprecher: "Wir sind eine Tourismusstadt. Da ist Aufmerksamkeit nichts Schlechtes." Im Ort gebe es aber auch Stimmen, die eine Respektlosigkeit gegenüber dem Amt kritisieren.

Bei der ersten Wahl am 20. Oktober hatte keiner der 29 Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Am meisten Stimmen bekam Bad Herrenalbs Stadtkämmerin Sabine Zenker (CDU/39,1 Prozent), gefolgt vom parteilosen Geschäftsführer der Karlsruher Tourismus GmbH, Klaus Hoffmann (28,7 Prozent) und dem Juristen mit FDP-Parteibuch Marc-Yaron Popper (25,2 Prozent). Der parteilose Feuerwehrmann Egon Nagel (4,6 Prozent) tritt nicht mehr an. Die Kandidaten der Satirepartei spielten keine Rolle. Wahlberechtigt waren gut 6500 Bürger, die Wahlbeteiligung lag bei knapp 48 Prozent.

Am 10. November reicht in dem 8000-Einwohner-Ort die einfache Mehrheit. Amtsinhaber Norbert Mai (CDU) tritt nach 16 Jahren als Rathauschef aus Altersgründen nicht mehr an.