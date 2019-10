Wiesbaden

Einsatz von Wehens Aigner und Titsch Rivero unsicher

25.10.2019, 12:30 Uhr | dpa

Der Wiesbadener Trainer Rüdiger Rehm steht am Spielfeldrand. Foto: Hasan Bratic/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Einsatz von Stefan Aigner und Marcel Titsch Rivero im Zweitligaspiel des SV Wehen Wiesbaden beim SV Sandhausen am Montag (20.30 Uhr) ist weiter ungewiss. Nach dem blutigen Zusammenprall beider Spieler in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim habe man für das Duo Masken anfertigen lassen, berichtete SVWW-Trainer Rüdiger Rehm am Freitag. "Ob sie damit spielen können und ob sie mit der Belastung schon klarkommen, müssen wir sehen. Wir wollen kein Risiko eingehen."

Beide Profis hatten sich bei dem unglücklichen Crash in der Vorwoche jeweils einen Nasenbeinbruch zugezogen. Titsch Rivero erlitt zudem eine leichte Gehirnerschütterung und musste an der Lippe genäht werden.

Unabhängig vom Einsatz der beiden Leistungsträger will der Tabellenletzte seine Erfolgsserie von drei Spielen ohne Niederlage fortsetzen. "Wir wollen Sandhausen weh tun und fahren dorthin, um die drei Punkte mitzunehmen", sagte Rehm.