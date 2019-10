Rostock

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Rostock

25.10.2019, 12:30 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat am Freitag in Rostock eine 83-jährige Frau bei einem Unfall schwer verletzt und ist weggefahren, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Passanten hätten die alte Dame auf der Straße liegend gefunden und erste Hilfe geleistet, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Unfalls.