Osnabrück

Osnabrücks Trainer Thioune vertraut Stürmern

25.10.2019, 14:13 Uhr | dpa

Osnabrücks Trainer Daniel Thioune ist vor dem Spiel in der Arena. Foto: Peter Steffen/dpa (Quelle: dpa)

Trainer Daniel Thioune vom Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück macht sich trotz der derzeitigen Torflaute seiner Angreifer keine großen Sorgen. "Meine Stürmer werden wieder Tore schießen", sagte Thioune am Freitag. "Sie wissen selbst, wie die Situation ist. Alle arbeiten hervorragend gegen den Ball. Deshalb dürfen auch gerne alle anderen Spieler sich offensiv noch mehr einschalten", forderte der VfL-Coach, der früher selbst Stürmer war. Schon im Heimspiel gegen Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hofft Thioune auf ein Ende der Ladehemmungen der Offensive um Kapitän Marc Heider. Bislang haben die Lila-Weißen in zehn Spielen erst zehn Treffer erzielt.

Mit einem Dreier gegen die Franken könnten sich die Niedersachsen erst einmal wieder von den Abstiegsrängen absetzen. "Fürth ist eine Mannschaft, wo wir hoffen, dass sie sich in unserem Fahrwasser befindet. Ein Heimsieg würde uns sehr, sehr gut tun", sagte Thioune.

Verzichten müssen die Osnabrücker weiter auf Etienne Amenyido, der wegen Rückenproblemen erst in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen wird. Sorgen bereitet zudem Kevin Friesenbichler, der über Knieprobleme klagt.