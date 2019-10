Langenhagen

39-Jähriger bei Einreise am Flughafen Hannover festgenommen

25.10.2019, 15:29 Uhr | dpa

Bei einer Einreisekontrolle am Flughafen Hannover ist ein 39-Jähriger aus Montenegro festgenommen worden. Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl vor, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Er wird verdächtigt, ausländische Staatsangehörige eingeschleust zu haben. Auch erpresserischer Menschenraub wird ihm vorgeworfen. Nach der Landung seines Fluges aus Tivat in Montenegro wurde er am Donnerstag in Polizeigewahrsam genommen.