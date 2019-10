Rostock

Hansa will Erfolgsserie ausbauen: Bestbesetzung gegen 1860

26.10.2019, 02:51 Uhr | dpa

Nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen in Serie geht Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock heute (14.00 Uhr) mit großem Selbstbewusstsein in das Heimspiel gegen den TSV 1860 München. "Seit ich hier bin, haben wir nie drei Spiele in Folge gewonnen. Jetzt haben wir erneut die Chance dazu, und wir wollen sie nutzen" sagte Trainer Jens Härtel, der seit Januar diesen Jahres in Hansas Diensten steht.

Hansa ist seit zwei Monaten ungeschlagen und hat sich mittlerweile ins obere Tabellendrittel gearbeitet. Die Rostocker können mit der Erfolgself der vergangenen Wochen in die Partie gehen. Lediglich Tanju Öztürk, Osman Atilgan und Nico Rieble fallen verletzt aus. Aber das Trio war zuletzt ohnehin nicht erste Wahl.