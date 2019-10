Möckmühl

Mann von Auto angefahren: Wagen ohne Licht unterwegs

26.10.2019, 08:19 Uhr | dpa

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein Mann ist in Möckmühl (Landkreis Heilbronn) von einem unbeleuchteten Auto angefahren und am Bein verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitagabend aus seinem Wagen ausgestiegen, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde. Der Fahrer des Autos war ohne Licht und mit beschlagenen Scheiben unterwegs.