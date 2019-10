Speyer

Männer greifen Frau in Speyer an und verletzen sie leicht

26.10.2019, 10:55 Uhr | dpa

Eine 38-jährige Frau ist am frühen Samstagmorgen in Speyer von zwei Männern angegriffen und gegen eine Laterne gedrückt worden. Die Frau konnte sich erfolgreich wehren und befreien, wurde aber leicht am Oberkörper und den Händen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 38-Jährige hatte sich auf dem Heimweg befunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte die Polizei zu zwei Tatverdächtigen, zu denen die Beamten am Samstag aber zunächst keine weiteren Angaben machten.