Leinfelden-Echterdingen

Feuer im Keller: Hotel am Flughafen Stuttgart geräumt

26.10.2019, 17:53 Uhr | dpa

Wegen eines Brandes haben Polizei und Feuerwehr rund 230 Gäste eines Hotels am Flughafen Stuttgart und 40 Mitarbeiter in Sicherheit gebracht. Im Technikraum des Wellnessbereichs im Keller war am Samstag ein Feuer entstanden, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde geräumt. Hotelgäste und Bedienstete mussten rund 30 Minuten auf einem Parkplatz warten, bis das Feuer gelöscht war. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Den Schaden schätzte sie auf rund 10 000 Euro. Der Flugverkehr wurde nicht beeinträchtigt.