Fußballspieler schlägt Schiedsrichter bewusstlos

27.10.2019, 23:41 Uhr | dpa

Bei einem Kreisliga-Spiel zwischen der FSV Münster und dem TV Semd hat ein Fußballspieler den Schiedsrichter bewusstlos geschlagen. Der Unparteiische habe dem Spieler während der Partie in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) die gelb-rote Karte gezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Daraufhin habe der 28-jährige Spieler der FSV Münster den 22 Jahre alten Schiedsrichter niedergeschlagen. Nachdem er wieder bei Bewusstsein war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Fußballspiel wurde abgebrochen.