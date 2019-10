Cuxhaven

Großbrand auf Mülldeponie: 200 000 Euro Schaden

28.10.2019, 06:29 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Mülldeponie in Cuxhaven ist in der Nacht zum Montag ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Umständen in einer Halle ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. In dem Gebäude wurden große Mengen Sperrmüll gelagert. Rund 80 Feuerwehrleute löschten bis in die frühen Morgenstunden den Brand. Durch das Feuer entstanden dichte Rauchschwaden. Zum Zeitpunkt des Brandes wurde auf dem Gelände nicht gearbeitet. Verletzt wurde niemand.