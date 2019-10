Darmstadt

Grammozis "geschockt" von Übergriff auf Referee

28.10.2019, 15:06 Uhr | dpa

Dimitrios Grammozis hat sich betroffen über den jüngsten Übergriff auf einen Amateur-Schiedsrichter gezeigt. "Ich war geschockt, als ich das gehört habe", sagte der 41 Jahre alte Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 am Montag. Bei aller Emotionalität habe Gewalt im Fußball nichts zu suchen. "Das darf in keiner Weise toleriert werden. Da müssen drastische Strafen her."

Dem Schiedsrichter, der am Sonntag beim südhessischen Kreisliga-Spiel zwischen dem FSV Münster und dem TV Semd bewusstlos geschlagen worden war, wünschte Grammozis gute Besserung: "Ich hoffe, dass er sich so schnell wie möglich erholt."