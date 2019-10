Schleswig

Spaziergänger bei Überfall niedergestochen: Schwer verletzt

28.10.2019, 15:21 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa (Quelle: dpa)

Mutmaßlich jugendliche Straßenräuber haben in Schleswig einen Spaziergänger niedergestochen und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag sollen die vier bis sechs Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren den 51-Jährigen in der Nacht zu Samstag umzingelt und die Herausgabe seines Bargelds gefordert haben. Ein Angreifer habe das Opfer mit einem Messer schwer verletzt, bevor die Täter unerkannt und ohne Beute geflüchtet seien. Der 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilte.