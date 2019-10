Kassel

Einbrecher machen Beute in 50 Hütten einer Kleingartenanlage

28.10.2019, 16:32 Uhr | dpa

In einer Kleingartenanlage in Kassel ist in der Nacht zum Sonntag in über 50 Gartenlauben eingebrochen worden. Auch vor dem Vereinsheim machten die unbekannten Täter nicht Halt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Kleingärtner hatte am Montagmorgen den Einbruch in seine Laube festgestellt. Nach ersten Ermittlungen waren die Unbekannten in 58 der insgesamt rund 80 Gartenhäuschen eingedrungen. Dabei stahlen sie neben Süßigkeiten und Alkohol auch Bargeld, Stromaggregate, Werkzeug und ein Elektrofahrrad.

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens stand am Montag noch nicht fest. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht womöglich ein größeres Fahrzeug an der Kleingartenanlage beobachtet haben, mit dem die Beute abtransportiert wurde.