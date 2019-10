Bonndorf im Schwarzwald

240 Kisten Fleisch stürzen von Laster auf Straße

28.10.2019, 18:17 Uhr | dpa

Ein Lastwagen hat etwa 240 Kisten mit Fleisch auf einer Straße im Schwarzwald verloren. Die Strecke wurde während der Aufräumarbeiten am Montagmorgen zeitweise komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Tür des Tiefkühl-Anhängers hatte sich während der Fahrt an einer Steigung plötzlich geöffnet und drei Paletten mit den Kisten stürzten auf die Straße. Verletzt wurde bei dem Vorfall bei Bonndorf (Landkreis Waldshut) niemand. Die Polizei geht davon aus, dass an dem Anhänger möglicherweise ein Sicherungsbolzen gebrochen war. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.