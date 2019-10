Schwerin

Bund der Steuerzahler legt prangert Steuerverschwendung an

29.10.2019, 02:02 Uhr | dpa

Der Bund der Steuerzahler veröffentlicht heute sein "Schwarzbuch", in dem er wieder eklatante Fälle von Steuerverschwendung in Deutschland auflistet. Im vergangenen Jahr führte der Verband bundesweit 109 solcher Fälle auf. Nur einer davon kam aus Mecklenburg-Vorpommern, statt vier bis fünf in den Jahren davor. Als Grund wurde der personelle Wechsel an der Spitze des Landesverbandes genannt. So prangerte der Bund der Steuerzahler 2018 lediglich die eher mäßige Nutzung des Vorzeigeprojektes "Grünes Klassenzimmer" auf dem Gelände des früheren Schullandheims Zislow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) als Fall von Steuerverschwendung im Nordosten an. Die genannte Fördersumme von 220 000 Euro fiel im Vergleich zu den "Schwarzbuch"-Einträgen früherer Jahre auch nicht so hoch aus.