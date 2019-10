Zirchow

B110: Transporter fährt in Baustelle auf Anhänger auf

29.10.2019, 06:26 Uhr | dpa

Beim Zusammenprall mit einem abgestellten Anhänger in einer Baustelle ist der Fahrer eines Transporters auf der Insel Usedom leicht verletzt worden. Obwohl die Strecke auf der Bundesstraße 110 derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt war, war der 50-Jährige dort am Montagabend von Zirchow in Richtung Mellenthin unterwegs, wie eine Sprecherin der Polizei in der Nacht zum Dienstag sagte. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er frontal auf den Anhänger mit Wassertank einer Baufirma auf. Dabei bohrte sich die Deichsel des Anhängers in die Front des Transporters. Dieser musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 25 000 Euro.