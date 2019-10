Ratingen

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß von zwei Autos

29.10.2019, 06:36 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Ratingen sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 29-Jähriger geriet am Montagabend mit seinem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Er prallte frontal mit dem Wagen einer 62-jährigen Autofahrerin zusammen. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst nicht bekannt.