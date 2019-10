Wiesbaden

Mehrere Tausend Euro Schaden bei Brand in Hochhaus

29.10.2019, 09:28 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wiesbadener Hochhaus ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, waren einige Bewohner des Gebäudes am Montagabend beim Eintreffen der Feuerwehr nach draußen auf die Straße geflüchtet. Qualm sei aus dem Gebäude gedrungen. Der Brand war laut Sprecher im siebten Stock in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Die oberen Geschosse seien massiv verraucht gewesen. Zuvor hatte der private Radiosender Hitradio FFH darüber berichtet.

Als die Feuerwehrmänner das Hochhaus mit Atemschutzmasken betraten, seien sie im Treppenhaus auf den 71 Jahre alten Bewohner der brennenden Wohnung gestoßen. Ob er sich verletzt hatte, war zunächst nicht bekannt. Er sei zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gekommen.

Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht und die Bewohner konnten zurück ins Gebäude. Wie es zu dem Brand kommen konnte und ob die betroffene Wohnung wieder beziehbar ist, blieb vorerst unklar. Auch die genaue Schadenshöhe war nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.