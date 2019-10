Hillesheim

16-Jähriger von Auto erfasst und tödlich verletzt

29.10.2019, 09:43 Uhr | dpa

Ein 16 Jahre alter Radfahrer ist bei Hillesheim (Kreis Vulkaneifel) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Jugendliche sei zusammen mit einem ein Jahr jüngeren Bekannten mit dem Rad auf einer Bundesstraße unterwegs gewesen, als er von dem Auto angefahren und über den Wagen geschleudert wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 67 Jahre alte Autofahrer kollidierte am Montagabend auch noch mit dem 15-Jährigen, der leichte Verletzungen erlitt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun ein Gutachter klären.