Roßleben-Wiehe

Diebe "ernteten" auf Solarfeldern

29.10.2019, 10:53 Uhr | dpa

Ein Schaden von 130 000 Euro ist einem Solarparkbetreiber durch Diebe im Kreis Sömmerda und im Kyffhäuserkreis entstanden. In den vergangenen zwei Wochen habe eine Diebesbande auf Solarfeldern in Bilzingsleben und in Rossleben mehr als 30 elektrische Bauteile gestohlen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Dabei durchtrennten sie in beiden Fällen einen Zaun. Das Diebesgut habe einen Wert von 70 000 Euro, der entstandene Sachschaden belaufe sich auf 60 000 Euro.