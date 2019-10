Halle (Saale)

Fast 77 Prozent aller Haushalte mit mindestens einem Auto

29.10.2019, 11:13 Uhr | dpa

Fast 77 Prozent aller Haushalte in Sachsen-Anhalt hatten zu Jahresbeginn mindestens ein Auto. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Halle mitteilte. Damit erreichen die Haushalte in Sachsen-Anhalt annähernd das Niveau des gesamten Bundesgebiets. Rund die Hälfte der Haushalte hätten sich dabei zum Kauf eines Gebrauchtwagens entschieden.

Noch verbreiteter als Autos sind Fahrräder: 85 Prozent der Haushalte verfügten über mindestens ein Rad. Damit lag Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge sogar über dem Bundesdurchschnitt von 80 Prozent. Insgesamt kamen in Sachsen-Anhalt 170 Fahrräder auf 100 Haushalte.

Zugleich gibt es zwischen Arendsee und Zeitz fast keinen Haushalt ohne Smartphone oder Mobiltelefon. 97,7 Prozent aller Haushalte verfügte über ein solches Gerät, während der Ausstattungsgrad mit Festnetztelefonen auf 78,1 Prozent zurückging (2018: 88,3 Prozent).