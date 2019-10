Potsdam

Steuerzahler-Bund: Kritik an geplanter Neuverschuldung

29.10.2019, 13:59 Uhr | dpa

Der Brandenburger Steuerzahlerbund sieht die von der künftigen Koalitionsregierung von SPD mit CDU und Grüne geplante Neuverschuldung im Land äußerst kritisch. "Der Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro ist ein Einfallstor für unsinnige Ausgaben", sagte Ludwig Zimmermann, Vorstand des Brandenburger Steuerzahler-Bundes, am Dienstag in Potsdam. Es werden bestimmt eine Menge Vorhaben dabei sein, die im nächsten sogenannten Steuerzahler-Schwarzbuch einen Platz finden werden.

Zeitgleich mit der Präsentation der Ausgabe 2019/20 des Buches in Berlin zur Geldverschwendung deutscher Behörden wurden in Potsdam vor dem Landtag 100 Exemplare verteilt. Aufgenommen wurden zwei Brandenburger Fälle: Ein Park-und-Ride-Platz mit Bushaltestelle der Gemeinde Schwielowsee in Geltow und die Millionenkosten für den Steuerzahler durch das Gästehaus der Bundesregierung in Schloss Meseberg (Oberhavel).