Teltow

Nach Gewaltverbrechen in Teltow wird gegen Ehemann ermittelt

29.10.2019, 14:08 Uhr | dpa

Nach dem Tod einer 60-Jährigen in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam gegen ihren Ehemann. "Wir ermitteln gegen ihn wegen Totschlags", sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag auf Nachfrage. Gegen den 57-Jährigen sei bereits ein Haftbefehl erlassen worden. Er werde derzeit noch medizinisch betreut. Der Mann wurde bei dem Vorfall Ende vergangener Woche ebenfalls lebensgefährlich verletzt. Zunächst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Dienstag) berichtet.

Das Ehepaar wurde in der Nacht zu Freitag mit Verletzungen vor einem Einfamilienhaus in der Chopinstraße gefunden. Der Polizei zufolge hatten Nachbarn mitbekommen, dass die Frau vor dem Haus Opfer eines Gewaltverbrechens wurde und die Polizei alarmiert. Die Frau erlag ihren Verletzungen. Der Mann wurde notoperiert. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft geprüft, ob der Sohn des Paares mit dem Verbrechen in Verbindung steht. Dies bestätigte sich jedoch nicht, sagte die Sprecherin. Bislang gehen die Ermittler nicht davon aus, dass an dem Vorfall weitere Menschen beteiligt waren.