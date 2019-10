Buseck

Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Mittelhessen

29.10.2019, 19:34 Uhr | dpa

Ein hoher Sachschaden ist am Dienstag bei einem Wohnhausbrand in Mittelhessen entstanden. Der Schaden durch das Feuer in einer Doppelhaushälfte im Busecker Ortsteil Alten-Buseck liege im sechsstelligen Bereich, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an. Das Haus sei einsturzgefährdet und nicht betretbar. Zur Brandursache konnten die Ermittler noch keine Angaben machen.