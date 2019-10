Kruft

Höcke bietet Gespräche zur Regierungsbildung an

29.10.2019, 19:57 Uhr | dpa

Mit Blick auf die schwierige Regierungsbildung nach der Landtagswahl in Thüringen hat AfD-Landesparteichef Björn Höcke Gespräche angeboten. "Wir sehen Schnittmengen mit den bürgerlichen Parteien im Land", sagte Höcke am Dienstag am Rande einer Sitzung des AfD-Landesvorstandes in Erfurt. Offen ließ der 47-Jährige, welchen Parteien die Thüringer AfD Gespräche anbieten will. Alle voraussichtlich im neuen Landtag vertretenen Parteien haben eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen.

Höcke sagte, es gebe eine Blockade in Thüringen. "Wir wollen diese Blockade auflösen helfen und sind zu neuen Wegen der Zusammenarbeit bereit." Co-Landessprecher Stefan Möller sagte, der AfD seien aber Korrekturen in Politikfeldern wichtig - etwa in der Asyl- und Bildungspolitik.

Bei der Landtagswahl am Sonntag konnte die AfD nach vorläufigen Zahlen ihr Ergebnis von 2014 mehr als verdoppeln. Demnach erreichte sie 23,4 Prozent und landete noch vor der CDU auf Platz zwei.