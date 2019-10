Gera

Mord an Rentnerin: Aussagen von Rechtsmedizinern erwartet

30.10.2019

Im Prozess um den Mord an einer 87-Jährigen in Jena werden heute (9.00 Uhr) Experten der Rechtsmedizin als Zeugen vor dem Landgericht Gera erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, "mit massiver stumpfer Gewalt" auf Kopf, Hals, Brustkorb, Arme und Beine der Rentnerin eingewirkt und sie mit einem Stich verletzt zu haben. Daraufhin sei sie erstickt. Als Motiv wird Habgier angenommen. So soll er versucht haben, mit einem fingierten Überweisungsformular 7000 Euro von einem Konto abzuzweigen, das die Frau verwaltete. Die Anklage gegen den 24-jährigen Afghanen lautet auf Mord, versuchten Betrug und Urkundenfälschung.