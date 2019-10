Engelskirchen

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen: sechs Verletzte

30.10.2019, 05:21 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Bergischen Land sind sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 76 Jahre alter Autofahrer hatte in Engelskirchen beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto eines 55-Jährigen übersehen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Mittwoch. Beim Zusammenprall am Dienstagabend wurden beide Fahrer schwer verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die 70-Jährige Beifahrerin des Unfallverursachers sowie die weiteren 13, 15 und 44 Jahre alten Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt.