Hildesheim

Mehrfamilienhaus in Hildesheim nach Kellerbrand evakuiert

30.10.2019, 05:52 Uhr | dpa

Rund 25 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hildesheim mussten aufgrund eines Brandes in der Nacht zu Mittwoch ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Umständen im Keller des Gebäudes ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Weil der dichte Rauch sich schnell ausbreitete, evakuierte die Feuerwehr das Gebäude. Die Rettungskräfte holten mehrere Menschen mit Leitern von ihren Balkonen. Erst nach mehreren Stunden hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Nachdem das Haus belüftet wurde, konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.