Hardthausen am Kocher

Tiere sterben bei Stallbrand im Kreis Heilbronn

30.10.2019, 06:38 Uhr | dpa

Bei einem Stallbrand in Hardthausen (Kreis Heilbronn) sind eine Kuh und ein Pony tödlich verletzt worden. Fünf Pferde, deren Unterstand zu einer Weide offen war, brachten sich nach Angaben der Polizei selbst in Sicherheit. Neben einem Stall gerieten demnach auch ein Heuschober und eine Scheune in Brand. Die Gebäude standen etwas abgelegen, Wohnhäuser waren nicht in der Nähe. Mehrere Menschen hätten das Feuer am frühen Mittwochmorgen beim Vorbeifahren bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand laut Polizei zügig löschen. Brandursache und Schaden waren zunächst unbekannt.