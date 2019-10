Saarbrücken

Konjunktureintrübung: Arbeitslosigkeit kaum verändert

30.10.2019, 10:08 Uhr | dpa

Unter dem Strich hat es im Oktober kaum Bewegung am rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt gegeben. Es waren etwa 94 700 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Das war knapp ein Prozent weniger als vier Wochen zuvor, allerdings 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit lag die Arbeitslosenquote im Oktober in Rheinland-Pfalz wie schon im Vormonat September bei 4,2 Prozent. Binnen Jahresfrist waren es noch 4,1 Prozent gewesen. Nach Einschätzung der Arbeitsagentur macht sich die konjunkturelle Eintrübung bei der Nachfrage nach Arbeitskräften bemerkbar.