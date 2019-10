Isernhagen

Skelette sorgen für Halloween-Grusel in Isernhagen

30.10.2019, 12:44 Uhr | dpa

Skelette hängen an dem Haus der Familie Horn. D. Foto: Sina Schuldt/dpa (Quelle: dpa)

Seit vielen Jahren schmückt die Familie Horn ihr Haus in Isernhagen bei Hannover zu Halloween mit gruseligen Figuren - auch diesmal sollen Skelette für Schauer-Feeling sorgen. "Hinten am Grundstück ist Harry Potter das Thema, und beim Carport haben wir Skelette und Kürbisse aufgebaut", erzählt Ulrike Horn.

Schon Ende September hat die Familie mit der Dekoration begonnen. Nach und nach werden die Gruselfiguren auf dem Grundstück aufgebaut. "Planen tue ich das ganze Jahr über und schreibe mir Ideen auf, was ich machen möchte", sagt Horn. Es sei der Spaß am Basteln, der sie antreibe - auch wenn sie die Skelette gekauft habe. "Es ist wie Theater-Deko." In diesem Jahr habe sie alle ihre Bekannten gebeten, kleine Pumpflaschen für Desinfektionsmittel zu sammeln. Daraus habe sie Kerzen für die Harry-Potter-Deko gemacht.

Bei einem USA-Aufenthalt vor einigen Jahren habe sie den Brauch kennengelernt und nach Deutschland mitgebracht. Damals sei Halloween in Deutschland noch kaum gefeiert worden. Das habe sich inzwischen geändert. Eine Folge: Das Deko-Material sei billiger geworden. Vor Jahren habe ein Skelett noch 70 Euro gekostet, inzwischen sei es für 29 Euro zu bekommen.

Viele vorbeifahrende Autofahrer zeigten einen hochgestreckten Daumen, erzählt Horn. "Wir kriegen fast nur positive Reaktionen."