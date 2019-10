Wiesbaden

Schuldenbremse und Investitionen keine Gegensätze

30.10.2019, 13:00 Uhr | dpa

Mit dem Landeshaushalt für das Jahr 2020 hat sich Hessen nach Einschätzung von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) für einen konjunkturellen Abschwung gewappnet. Schwarz-Grün zeige mit seinen Finanzplänen, dass hohe Investitionsausgaben und das Einhalten der Schuldenbremse keine zwangsläufigen Gegensätze seien, sagte Schäfer bei der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2020 am Mittwoch in Wiesbaden im hessischen Landtag. Auch auf mögliche negative Auswirkungen der Herbststeuerschätzung habe sich das Land bei seinen Haushaltsplänen vorbereitet.

Der Haushaltsentwurf von Schwarz-Grün sieht für 2020 insgesamt bereinigte Einnahmen von 28,9 (2019: 27,6) Milliarden Euro vor. Die bereinigten Ausgaben sollen bei 29,2 (2019: 27,4) Milliarden Euro liegen. Neue Stellen sind unter anderem für die Polizei, Justiz und in der Bildung geplant. Mehr Geld soll auch in den Klimaschutz fließen. Der Finanzminister will zudem 100 Millionen Euro alte Schulden zurückzahlen. Mit einer Verabschiedung des Zahlenwerks wird im Februar nächsten Jahres im hessischen Landtag gerechnet.