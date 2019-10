Deggendorf

Mann hilft Biber beim Tragen von langem Ast

30.10.2019, 14:19 Uhr | dpa

Deggendorf (dpa/lby) – Ein Biber schleppt einen langen Ast über eine Straße - und ein junger Mann hilft ihm beim Tragen. Das Video von der tierischen Begegnung haben im Internet Zehntausende gesehen. "Wir saßen zu fünft im Auto, als wir die schwarze Gestalt am Straßenrand entdeckten", sagte Dustin Sandweger am Mittwoch. Damit kein anderer Autofahrer den Biber übersieht, stoppte der Fahrer den Wagen, als sie in der Nacht auf Samstag auf dem Heimweg von einer Party im niederbayerischen Deggendorf waren.

Das Tier überquerte gemütlich die Straße mit einem Ast im Maul, der etwa fünf Mal so lang war wie der Nager selbst. Der 19-jährige Alexander Oswald, der für ein Foto ausgestiegen war, packte daraufhin mit an. Die Freunde teilten das Video der Begegnung in einer WhatsApp-Gruppe. "Einer muss es weiteregeleitet haben, denn eine Person, die wir nicht kennen, stellte es auf Facebook", erzählte Sandweger. Später wurde es zigfach in sozialen Netzwerken und auf Videoplattformen geteilt und angesehen.