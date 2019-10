Dessau-Roßlau

Möbbeck für stärkere Prävention gegen Hass und Hetze

30.10.2019, 14:45 Uhr | dpa

Die Integrations- und Ausländerbeauftragten der Länder haben nach dem Anschlag von Halle eine stärkere Prävention und mehr Engagement gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus gefordert. Die Gesellschaft müsse sich klar gegen Hass und Hetze positionieren, die zunehmende Verrohung der politischen Kultur und die Öffnung des gesellschaftlichen Diskurses für rechtsextreme und rassistische Narrative dringend gestoppt werden, erklärten sie zum Abschluss ihrer Jahreskonferenz am Mittwoch in Dessau-Roßlau.

Es gehe darum, Präventionsarbeit nicht nur tröpfchenweise sondern flächendeckend und dauerhaft auszubauen, sagte Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck. "Halle war keine Attacke, Halle war der Ernstfall", sagte sie.

Die Integrationsbeauftragte des Bundes, Annette Widmann-Mauz, hatte zuvor bei der Bekämpfung von Rechtsextremisten bei allen Beteiligten einen langen Atem angemahnt. "Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist ein Langstreckenlauf", sagte die CDU-Politikerin anlässlich der Tagung.

Nach dem Anschlag in Halle auf eine Synagoge und einen Döner-Imbiss müsse auch dem Letzten klar sein, dass Rechtsextremismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit reale Gefahren seien, die konsequent und nachhaltig bekämpft werden müssten. Der Kampf dagegen könne nur gelingen, wenn alle Hand in Hand arbeiteten - von der Prävention bis zur Strafverfolgung, erklärte Widmann-Mauz. Bei dem Anschlag eines 27-Jährigen waren am 9. Oktober zwei Menschen getötet und zwei Menschen verletzt worden.