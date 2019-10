Wiesbaden

Womöglich Urteil gegen Ali B. wegen Vergewaltigung

31.10.2019, 02:26 Uhr | dpa

Nach dem Urteil wegen Mordes an der Mainzer Schülerin Susanna soll am heutigen Donnerstag ein weiterer Richterspruch gegen Ali B. vor dem Landgericht Wiesbaden verkündet werden. In diesem zweiten Verfahren geht es um die Vergewaltigung einer Elfjährigen. Der 22-jährige Iraker muss sich zusammen mit einem laut Staatsanwaltschaft 15-jährigen Afghanen verantworten. Sie sollen das Mädchen 2018 unter anderem in der Nähe eines Supermarktes vergewaltigt haben.

Der Prozess findet nicht-öffentlich statt. Das Gericht wolle vor der Urteilsverkündung entscheiden, ob und inwieweit die Öffentlichkeit auch dabei ausgeschlossen wird, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Das Landgericht hatte Ali B. im vergangenen Juli zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er die 14-jährige Susanna im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.