Kassel

Zwei Häuser nach Brand unbewohnbar: 150 000 Euro Schaden

31.10.2019, 05:39 Uhr | dpa

Beim Dachstuhlbrand zweier angrenzender Wohnhäuser in Kassel ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Mittwochabend niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Beide Dachstühle seien komplett ausgebrannt, auch durch zusätzliche massive Wasserschäden seien die Häuser vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht zum Donnerstag an. Die Brandursache war zunächst unklar.