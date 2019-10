Halle (Saale)

Mann überquert Gleise und wird von Straßenbahn erfasst

31.10.2019, 10:29 Uhr | dpa

Beim Überqueren der Gleise ist ein Mann in Halle von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 38-jährige Hallenser sei nach dem Zusammenstoß mit der Tram nahe einer Haltestelle gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 54 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn erlitt bei dem Vorfall am Mittwochabend einen Schock.