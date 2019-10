Gelsenkirchen

Radschnellweg Ruhr: Planung soll verbessert werden

31.10.2019, 12:39 Uhr | dpa

Beim Bau des Radschnellwegs Ruhr soll mehr Tempo aufgenommen werden. Der Landesbetrieb Straßen.NRW dringt deshalb auf eine bessere Abstimmung bei der Planung. Nicht überall gehe es so voran, wie es sich die Verantwortlichen vorstellten, räumte Straßen.NRW am Donnerstag ein. Derzeit wage niemand eine sichere Prognose, wann die mehr als 100 Kilometer lange Trasse von Duisburg nach Hamm komplett befahren werden könne. Bei einer Konferenz des Landesbetriebs mit den an der Planung beteiligten Kommunen hätten viele Teilnehmer fehlende Ingenieure, Hürden im Planungsrecht oder auch langwierige Abstimmungsprozesse beklagt.

"Wir müssen unsere Kräfte bündeln, um den Radschnellweg RS1 gemeinsam voranzubringen", forderte die Direktorin von Straßen.NRW, Elfriede Sauerwein-Braksiek. Der Landesbetrieb und die Kommunen hätten vereinbart, "dauerhaft im Gespräch zu bleiben und mögliche Hindernisse schnell aus dem Weg zu räumen". Eine Internet-Plattform solle "den Planern ermöglichen, tatsächlich gemeinsam an diesem Großprojekt zu arbeiten".

Der RS1 soll für bessere Luft und weniger Staus im Ruhrgebiet sorgen. Vor allem Pendler sollen bequemer und schneller mit dem Rad zur Arbeit, in die Schule oder zum Einkaufen kommen. Laut einer Studie leben im Einzugsbereich des RS1 rund 1,65 Millionen Menschen. Ein Großteil der Strecke soll auf bereits vorhandener Infrastruktur wie Bahntrassen oder Betriebswegen aufgebaut werden. Bislang sind rund zwölf Kilometer in Betrieb.