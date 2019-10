Schwerin

Glawe bei Genting in Hongkong: Büro in Hanoi eröffnet

31.10.2019, 13:13 Uhr | dpa

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will sich auf seiner mehrtägigen Asienreise am Freitag in Hongkong mit Vertretern des Konzerns Genting treffen. Mecklenburg-Vorpommern sei für Genting ein wichtiger strategischer Schiffbaustandort, sagte Glawe im Vorfeld. Für den Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern hätten sich durch das Engagement von Genting neue Chancen aufgetan. Genting hat 2016 die Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund übernommen und auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen neu ausgerichtet. Genting Hongkong ist ein Freizeit-, Unterhaltungs- und Beherbergungskonzern mit Kreuzfahrtreedereien und Werften.

Am Mittwoch hatte Glawe gemeinsam mit Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph in Vietnam ein Kontaktbüro für Fachkräfte und Investitionen in Hanoi eröffnet. Es soll der Anlaufpunkt des Landes Mecklenburg-Vorpommern werden und auch für Unternehmen aus dem Land da sein, die Arbeitskräfte aus dem vietnamesischen, laotischen oder kambodschanischen Markt suchen. Zudem soll es bei Fort- und Weiterbildung sowie bei der Ausbildung von Vietnamesen für den Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern tätig sein. "Wir wollen mit Berufen der Pflege, der Hotellerie und der Gastronomie beginnen. Wir haben hervorragende Perspektiven für eine Ausbildung oder Berufstätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Glawe.

In Vietnam war seit Montag eine 25-köpfige Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern zu Gast. Ihr gehörten unter anderem Vertreter von Hochschulen, heimischen Unternehmen und dem Unternehmerverband Vorpommern an, außerdem Vertreter des Landtags, der Biocon Valley GmbH und der IHK zu Schwerin.