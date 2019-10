Mannheim

Waldhof Mannheim gegen Unterhaching: Trares Planungen

31.10.2019, 13:29 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim muss vor dem Duell mit der SpVgg Unterhaching sein Mittelfeld umbauen. Max Christiansen muss nach seiner Gelb-Roten Karte am vergangenen Montag beim FC Bayern München II (2:2) aussetzen. Für ihn dürfte Benedict Dos Santos am Samstag (14.00 Uhr) in die Startformation rücken. "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er spielt", sagte Trainer Bernhard Trares am Donnerstag.

Nach nur einem Sieg aus den zurückliegenden sieben Partien möchten sich die Mannheimer mit einem Erfolg selbst belohnen. "Wir haben immer noch eine Mannschaft, die Unterhaching schlagen kann", befand Trares trotz einer langen Ausfallliste. Ein Teil der Startelf gegen den Tabellenvierten dürfte Torwart Miro Varvodic sein, obwohl Timo Königsmann nach überstandener Schulter-Verletzung wieder zur Verfügung steht.