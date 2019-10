Lutherstadt Wittenberg

Reformationsfest: Proteste gegen "Judensau"-Relief

31.10.2019, 15:03 Uhr | dpa

Begleitet von Protesten gegen ein umstrittenes antijüdisches Relief an der Stadtkirche in Wittenberg haben mehrere Tausend Menschen in der Lutherstadt das Reformationsfest gefeiert. Rund 30 Mitglieder des "Bündnisses zur Abnahme der Judensau" zeigten am Donnerstag Transparente mit Aufschriften wie "Nach dem Terror in Halle: Wer kann da noch mit einer Judensau an der Stadtkirche leben?" oder "Nach Auschwitz an der Judensau festhalten?". Das Relief zeigt einen Rabbiner, der einem Schwein unter den Schwanz schaut und Juden, die an den Zitzen des Tieres trinken. Die Kontroverse gibt es seit einigen Jahrzehnten. 1988, 50 Jahre nach Beginn der Pogrome in Deutschland, war am Boden ein Gedenkstein eingelassen worden. Aktuell liegt der Fall um dessen Entfernung beim Oberlandesgericht Naumburg.