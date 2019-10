Schwerin

Jagdsaison beginnt: Tiere gehen gut genährt in den Winter

31.10.2019, 15:08 Uhr | dpa

Mit dem Hubertustag am 3. November - dem Tag des Schutzheiligen der Jäger, St. Hubertus - beginnen traditionell die Drückjagden. Die Wildbestände seien bundesweit größer geworden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) im Vorfeld. In diesem gingen die Wildtiere wegen der vielen Eicheln und Bucheckern gut genährt in die kalte Jahreszeit. Die milden Winter der vergangenen Jahre hätten zudem dafür gesorgt, dass mehr Tiere überlebten. Die hohen Wildbestände behindern nach seinen Worten jedoch die natürliche Verjüngung der Bäume in Wald. Die Jäger müssten vor allem mehr Schalenwild - also Rehe, Hirsche und Wildschweine - schießen, um die natürliche Waldverjüngung besser zu schützen und klimaangepasste Wälder zu schaffen.

Im vergangenen Jagdjahr wurden nach Ministeriumsangaben vom 1. April 2018 bis Ende März 2019 in Mecklenburg-Vorpommern 156 164 Stück Schalenwild erlegt, 3300 Tiere weniger als im Jagdjahr zuvor. Dennoch liege das Ergebnis auf einem sehr hohen Niveau. Am häufigsten sei Schwarz- und Rehwild zur Strecke gebracht worden. So erlegten die Jäger rund 73 200 Wildschweine, im Jahr zuvor waren es fast 86 000. Wegen der Gefahr der Afrikanischen Schweinepest wird der Abschuss im Land finanziell unterstützt. Bei Rehen wurden mit 60 600 rund 7000 Tiere mehr erlegt als im Vorjahr. Beim Damwild waren es 13 900 Tiere, ein Plus von 1700, und beim Rotwild mit 8200 Tieren lag der Wert ebenfalls über dem Durchschnitt.