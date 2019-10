Freiburg im Breisgau

Freiburg wahrscheinlich auch in Bremen ohne Waldschmidt

31.10.2019, 15:23 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss wahrscheinlich auch bei Werder Bremen auf Nationalstürmer Luca Waldschmidt verzichten. Drei Stammspieler drohen damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auszufallen. Waldschmidt hatte sich beim 2:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende am Fuß verletzt, Mittelfeldspieler Nicolas Höfler zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Torwart Alexander Schwolow pausiert zudem mit einem Muskelfaserriss. Die drei Profis werden "wahrscheinlich nicht spielen", sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag, "aber ich will es auch noch nicht ganz ausschließen".

Auch nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Union Berlin reise seine Mannschaft mit Selbstbewusstsein in den Norden, sagte Streich. Schließlich habe die Mannschaft die 17 Punkte "nicht gestohlen, sondern sie hat sie sich erarbeitet". Vor dem zehnten Spieltag liegt der Sportclub überraschend auf Rang drei.