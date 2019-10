Darmstadt

Bei den Lochis darf es jetzt auch spießig zugehen

31.10.2019, 17:54 Uhr | dpa

Nach ihrer erfolgreichen You-Tube-Karriere haben sich Heiko und Roman Lochmann, die als Lochis bekannt wurden, jetzt in einem Haus in Darmstadt niedergelassen. In einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk (HR) sagten die einstigen You-Tube-Stars, denen zuletzt 2,7 Millionen Abonnenten folgten, dass sie das Social-Media-Kapitel nun hinter sich lassen wollen.

Die 20-Jährigen blicken mittlerweile kritisch auf diese Zeit: "Wir haben den falschen Leuten vertraut. Es wurde viel Geld verprasst, wir hatten teilweise die Kontrolle über uns verloren", sagten sie im HR-Interview, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Stattdessen dürfe es jetzt gern etwas "spießig" zu gehen. Gemeinsam mit ihren Eltern leben sie mittlerweile in einem Haus in Darmstadt. "Unsere bisherige Wohnung war oft total verwüstet, es war dreckig", sagten sie im Interview. Jetzt haben sie sogar Gästehausschuhe für alle: "Wir haben extra welche für die Freunde gekauft".