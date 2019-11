Dummerstorf

Zander-Genom entschlüsselt: Bessere Haltung in Aquakulturen

01.11.2019, 06:22 Uhr | dpa

Dummerstorf (dpa/mv) - Forscher des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei Rostock sind bei der künftigen Haltung des Zanders in Aquakulturen einen großen Schritt weitergekommen. Wie das Institut berichtete, wurde das Genom des beliebten und heimischen Speisefisches vollständig entschlüsselt. Dies sei eine der Grundlagen für züchterische Forschungsansätze. Es werde damit künftig möglich sein, die Tiere besser in Aquakultur zu halten und bestimmte Eigenschaften zu verstärken, sagte der Leiter der Abteilung Fischgenetik, Tom Goldammer. Dies bedeute, dass während der Züchtung bestimmte Genvarianten angereichert und bevorzugt werden können. Diese Züchtung habe mit Gentechnik nichts zu tun.