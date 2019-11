Reformationstag: Händler freuen sich über mehr Umsatz

01.11.2019, 12:52 Uhr | dpa

Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Der Reformationstag in Brandenburg hat den Berliner Händlern auch in diesem Jahr wieder einen erhöhten Umsatz beschwert. "Viele Brandenburger sind an ihrem Feiertag zum Shoppen nach Berlin gefahren", berichtete Phillip Haverkamp vom Handelsverband Berlin-Brandenburg am Freitag. "Unsere Mitglieder sind mit den Geschäften sehr zufrieden." Allerdings verteile sich der erhöhte Umsatz in diesem Jahr auf zwei Tage, weil der Reformationstag auf einen Donnerstag gefallen war. "Viele Brandenburger nutzen daher auch den Brückentag, um in der Hauptstadt einzukaufen", erläuterte Haverkamp.